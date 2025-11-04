Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 02:20

В МВД перечислили признаки мошеннических объявлений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

В МВД России назвали три главных признака мошеннических объявлений: завышенные обещания, отсутствие конкретики и общение только в мессенджерах. Соответствующая информация была предоставлена ТАСС пресс-центром ведомства.

В МВД РФ назвали критерии, позволяющие отличить мошеннические объявления от реальных. К таким признакам относятся завышенные обещания с нереалистичными условиями, отсутствие в объявлении конкретики (юридического адреса, реквизитов, ИНН), а также навязывание общения только через мессенджеры или анонимные телефонные номера.

В ведомстве также предупредили, что мошенники часто требуют предоплату — например, за бронирование или страховку. Насторожить должны и другие признаки: неграмотный или небрежный текст, странные формулировки, а также явно «скачанные» из интернета изображения.

Мошенники рассылают сообщения о выплатах в преддверии Дня народного единства
Мошенники рассылают сообщения о выплатах в преддверии Дня народного единства

Ранее аферисты начали использовать подмену номера телефона и тактику двойного агента. Метод сим-своппинга привлекает злоумышленников тем, что полностью исключает необходимость прямого контакта с жертвой. Для реализации этой схемы преступнику достаточно посетить салон мобильной связи и оформить перевыпуск SIM-карты на своё имя. Это позволяет получить доступ ко всей информации, хранящейся на носителе, и беспрепятственно проходить двухфакторную аутентификацию в различных сервисах.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • МВД РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar