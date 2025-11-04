В МВД перечислили признаки мошеннических объявлений

В МВД России назвали три главных признака мошеннических объявлений: завышенные обещания, отсутствие конкретики и общение только в мессенджерах. Соответствующая информация была предоставлена ТАСС пресс-центром ведомства.

В МВД РФ назвали критерии, позволяющие отличить мошеннические объявления от реальных. К таким признакам относятся завышенные обещания с нереалистичными условиями, отсутствие в объявлении конкретики (юридического адреса, реквизитов, ИНН), а также навязывание общения только через мессенджеры или анонимные телефонные номера.

В ведомстве также предупредили, что мошенники часто требуют предоплату — например, за бронирование или страховку. Насторожить должны и другие признаки: неграмотный или небрежный текст, странные формулировки, а также явно «скачанные» из интернета изображения.

Ранее аферисты начали использовать подмену номера телефона и тактику двойного агента. Метод сим-своппинга привлекает злоумышленников тем, что полностью исключает необходимость прямого контакта с жертвой. Для реализации этой схемы преступнику достаточно посетить салон мобильной связи и оформить перевыпуск SIM-карты на своё имя. Это позволяет получить доступ ко всей информации, хранящейся на носителе, и беспрепятственно проходить двухфакторную аутентификацию в различных сервисах.