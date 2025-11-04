Аэропорты Казани, Самары и Нижнекамска возобновили приём и выпуск рейсов

В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) утром 4 ноября сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. В период действия запрета два самолёта, направлявшиеся в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром. По словам Кореняко, экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для сохранения безопасности пассажиров.

Ранее в Волгоградской области из-за падения обломков дронов загорелась подстанция. На территории электрической подстанции «Фроловская» произошло возгорание из-за падения обломков одного из дронов. На место происшествия были направлены силы для ликвидации последствий. К 23:30 зафиксировано отсутствие пострадавших и разрушений.