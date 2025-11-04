Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 04:09

Аэропорты Казани, Самары и Нижнекамска возобновили приём и выпуск рейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) утром 4 ноября сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. В период действия запрета два самолёта, направлявшиеся в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром. По словам Кореняко, экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для сохранения безопасности пассажиров.

Аэропорты Нижнего Новгорода и Самары закрыли на приём и выпуск самолётов
Аэропорты Нижнего Новгорода и Самары закрыли на приём и выпуск самолётов

Ранее в Волгоградской области из-за падения обломков дронов загорелась подстанция. На территории электрической подстанции «Фроловская» произошло возгорание из-за падения обломков одного из дронов. На место происшествия были направлены силы для ликвидации последствий. К 23:30 зафиксировано отсутствие пострадавших и разрушений.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Татарстан, Республика
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar