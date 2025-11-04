Россия и США
4 ноября, 05:52

Тургенева объявили на Украине символом «российского империализма»

Обложка © Wikipedia / Илья Ефимович Репин

Украинский Институт национальной памяти включил писателя Ивана Тургенева в перечень лиц, ассоциирующихся с «российским империализмом». Согласно официальным документам, имена таких деятелей подлежат последовательному устранению из публичного пространства в рамках закона о декоммунизации.

Решение распространяется на все объекты культурного наследия, памятники и топонимы, связанные с творчеством русского классика. Ранее под аналогичные ограничения попали другие деятели русской культуры, включая Пушкина и Достоевског

А ранее Life.ru писал, что на Украине могут ограничить доступ к мультфильму «Маша и Медведь». В Раде считают, что правоохранители будут готовы ввести ограничительные меры на распространение контента на территории Незалежной.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Мария Любицкая
