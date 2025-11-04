Россия и США
4 ноября, 06:00

Трамп потребовал отменить платный въезд в центр Нью-Йорка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться отмены платы за въезд автомобилей в центральный деловой район Нью-Йорка. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети Truth Social, обратившись к министру транспорта Шону Даффи.

«Я собираюсь просить нашего министра транспорта Шона Даффи хорошо подумать над отменой платы за въезд в Нью-Йорк. Весь штат катится в ад, поэтому федеральное правительство, безусловно, вмешается», — заявил американский лидер.

Трамп раскритиковал власти штата за введение дополнительного финансового бремени для жителей, подчеркнув, что люди вынуждены платить «целое состояние» за посещение Манхэттена.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ввела режим чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов, работа которых была приостановлена из-за шатдауна федерального правительства. В ходе пресс-конференции она заверила, что приложит максимум усилий, чтобы жители штата не столкнулись с голодом.

