Юрист объяснил, чем грозит блогерше Миллер переезд в Дубай с долгом в 233 млн

Блогерша Лиза Миллер (Елизавета Батюта) оформила банкротство в России, чтобы не платить долг по налогам в 233 млн рублей, а затем уехала в Дубай. Действия блогера могут подпадать под статью 174 УК РФ о легализации средств, полученных преступным путём. Об этом «Вечерней Москве» сообщил юрист Дмитрий Кваша.

«Если будет доказано, что блогер не выплатила налоги, но при этом приобретала крупное имущество, у следствия будет достаточно оснований для привлечения к ответственности. В лучшем случае по статье 174 ей грозит до 5 лет лишения свободы и штраф», — сказал он.

По словам Кваши, статья 174 УК РФ обычно применяется вместе со статьей 199.2 о сокрытии доходов. Если человек не платит налоги и приобретает дорогое имущество, это может стать основанием для уголовного дела. В случае крупных сумм предусмотрено лишение свободы до 7 лет и штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы.

Факт того, что Миллер покинула страну после признания себя банкротом, может быть расценен как укрывательство от правосудия и усугубить её положение. Юрист подчеркнул, что процедура банкротства не освобождает от ответственности и может рассматриваться как попытка умышленно минимизировать потери и избежать расчёта с кредиторами, включая налоговую.

Ранее суд Краснодара признал Лизу Миллер (Елизавету Батюту) неплатёжеспособной из-за недостаточности активов для погашения долгов по налогам в 233 млн рублей. В числе имущества, которое может быть реализовано для покрытия задолженности, указаны квартиры в Краснодаре и Москве. Так, 66-метровая столичная квартира, где проживает муж блогерши, уже арестована. Между тем Миллер продолжает продавать свои курсы, находясь в Дубае.