«Успешного коуча» Лизу Миллер хотят объявить в розыск за отмывание 130 млн

В России следствие собирается объявить в розыск блогершу Елизавету Батюту, которая в Сети именует себя «успешным коучем» Лизой Миллер. Её подозревают в легализации денежных средств, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, блогерша Лиза Миллер именует себя самой успешной бизнес-мамой в Сети. В 2021 году она шокировала общественность тем, что прокатилась по посёлку, сидя с годовалым сыном за рулём Rolls-Royce. Сейчас блогерша проживает за рубежом. Она объявила себя лучшим женским коучем, а также владеет сетью салонов красоты. На аккаунт женщины в соцсети подписано около 6 миллионов человек. Сегодня она стала фигуранткой уголовного дела из-за отмыва ₽130 млн.