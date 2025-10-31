Блогерша Лиза Миллер стала фигуранткой уголовного дела из-за отмыва ₽130 млн

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении блогерши Лизы Миллер (Елизавета Батюта). Её подозревают в отмыве денег в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Следкома.

По версии следствия, в 2020–2022 годах Батюта уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 млн рублей, а затем легализовала часть этих средств через финансовые операции, придавая им вид правомерных доходов.

Установлено, что подозреваемая сейчас находится за рубежом. В ближайшее время следствие намерено заочно предъявить ей обвинение и объявить в международный розыск. В рамках дела изучаются финансовые операции, а также проверяется возможная причастность Батюты к другим экономическим преступлениям.

Ранее Life.ru рассказывал, что Федеральная налоговая служба пересмотрела сумму долга блогерши Александры Митрошиной, снизив её по итогу почти в 10 раз. Раньше она должна была 211 млн рублей, но теперь обязана выплатить лишь 25.