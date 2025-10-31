Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 14:48

Блогерша Лиза Миллер стала фигуранткой уголовного дела из-за отмыва ₽130 млн

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kto_takaya

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kto_takaya

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении блогерши Лизы Миллер (Елизавета Батюта). Её подозревают в отмыве денег в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Следкома.

По версии следствия, в 2020–2022 годах Батюта уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 млн рублей, а затем легализовала часть этих средств через финансовые операции, придавая им вид правомерных доходов.

Установлено, что подозреваемая сейчас находится за рубежом. В ближайшее время следствие намерено заочно предъявить ей обвинение и объявить в международный розыск. В рамках дела изучаются финансовые операции, а также проверяется возможная причастность Батюты к другим экономическим преступлениям.

Блогер Поздняков признался — его «убийство» было инсценировкой ради хайпа
Блогер Поздняков признался — его «убийство» было инсценировкой ради хайпа

Ранее Life.ru рассказывал, что Федеральная налоговая служба пересмотрела сумму долга блогерши Александры Митрошиной, снизив её по итогу почти в 10 раз. Раньше она должна была 211 млн рублей, но теперь обязана выплатить лишь 25.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar