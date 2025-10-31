Блогерша Лиза Миллер стала фигуранткой уголовного дела из-за отмыва ₽130 млн
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kto_takaya
Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении блогерши Лизы Миллер (Елизавета Батюта). Её подозревают в отмыве денег в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Следкома.
По версии следствия, в 2020–2022 годах Батюта уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 млн рублей, а затем легализовала часть этих средств через финансовые операции, придавая им вид правомерных доходов.
Установлено, что подозреваемая сейчас находится за рубежом. В ближайшее время следствие намерено заочно предъявить ей обвинение и объявить в международный розыск. В рамках дела изучаются финансовые операции, а также проверяется возможная причастность Батюты к другим экономическим преступлениям.
Ранее Life.ru рассказывал, что Федеральная налоговая служба пересмотрела сумму долга блогерши Александры Митрошиной, снизив её по итогу почти в 10 раз. Раньше она должна была 211 млн рублей, но теперь обязана выплатить лишь 25.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.