Налоговые требования к блогеру Митрошиной уменьшены ФНС почти в 10 раз
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina
Сумма налогового долга блогера Александры Митрошиной была существенно пересмотрена. Если в начале октября столичная налоговая инспекция №33, требуя признать её банкротом, заявляла о долге в 211 млн рублей, то по данным новой проверки задолженность составляет лишь 25 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия».
Причиной значительных налоговых требований, как указано в акте, стали ошибки Митрошиной в отражении доходов. Она ошибочно классифицировала как доход от предпринимательской деятельности такие операции, как переводы между своими счетами, краткосрочные депозиты и возвраты потраченных средств.
К началу 2025 года Митрошина уже выплатила налоги на сумму 666 млн рублей.
Ранее Митрошина стала жертвой мошенничества, потеряв в общей сложности 56 миллионов рублей. Её бывшие адвокаты Алиса Волхова и Ольга Гольцева обманом выманивали у неё деньги, обещая решить проблемы с налоговой и избавить от несуществующих «чёрных списков» Интерпола и Администрации Президента РФ. Напомним, что некогда блогер хвасталась, что ей за три часа удалось заработать 190 миллионов рублей, а 7 марта 2025 года её задержали по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере через покупку недвижимости в Москве. На Митрошину завели уголовное дело, а затем суд отправил её под домашний арест. Сейчас сумма её задолженности составляет 210 миллионов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.