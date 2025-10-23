Налоговые требования к блогеру Митрошиной уменьшены ФНС почти в 10 раз

Сумма налогового долга блогера Александры Митрошиной была существенно пересмотрена. Если в начале октября столичная налоговая инспекция №33, требуя признать её банкротом, заявляла о долге в 211 млн рублей, то по данным новой проверки задолженность составляет лишь 25 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Причиной значительных налоговых требований, как указано в акте, стали ошибки Митрошиной в отражении доходов. Она ошибочно классифицировала как доход от предпринимательской деятельности такие операции, как переводы между своими счетами, краткосрочные депозиты и возвраты потраченных средств.

К началу 2025 года Митрошина уже выплатила налоги на сумму 666 млн рублей.