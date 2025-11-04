Минобороны РФ сообщило о пресечении очередной попытки контратаки украинских военных в Харьковской области. ВСУ предприняли наступление в районе населённого пункта Петровка с целью прорыва к реке Оскол и деблокирования окружённых подразделений. Однако российские военнослужащие сорвали эту операцию.

«Сорвана очередная попытка контратаки подразделений 1-й бригады Нацгвардии в районе населённого пункта Петровка Харьковской области с целью прорваться к реке Оскол и обеспечить выход с левого берега окружённых украинских подразделений», — указали в пресс-службе ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения группировки «Запад» успешно усиливают давление на украинские войска под Купянском в Харьковской области, приближая их к полному окружению. По данным ведомства, в районе Купянска за минувшие сутки было ликвидировано до 40 украинских военных.