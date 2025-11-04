«Спешим к вам с гастролями»: Артисты из Южной Осетии поздравили россиян с Днём народного единства
Обложка © ТАСС / Арина Антонова
Коллектив Государственного драматического театра имени Коста Хетагурова из Южной Осетии направил поздравления российским коллегам и всем жителям страны в связи с Днём народного единства. Творческое сообщество республики выступило со специальным обращением, которое опубликовало информационное агентство «Рес» Южной Осетии в своём Telegram-канале.
Артисты из Южной Осетии поздравили россиян с Днём народного единства. Видео © Telegram / Рес — новости Южной Осетии
«Мы, актёры Юго-Осетинского театра, часто выступаем на сценах русских театров. Это обмен опытом и объединение наших культур. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с праздником», — сказала одна из артисток.
Актёры также отметили, что творческие обмены и совместные проекты способствуют построению прочных мостов дружбы между Южной Осетией и Россией. Они добавили, что каждая поездка дарит уникальную возможность для живого человеческого общения и профессионального роста. По мнению коллектива театра, День народного единства обладает особой значимостью, поскольку напоминает о ценности взаимопонимания и сплочённости. Актёры выразили надежду, что эти светлые чувства будут сопровождать народы обеих стран на протяжении всего года.
Присоединился к поздравлениям россиян и мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул историческую преемственность и важность этой даты для страны. Собянин также отметил, что вековые традиции народного единства — это прочный фундамент современной России.
