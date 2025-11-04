Россия и США
4 ноября, 10:33

Дотком заявил, что выдающая Нобелевскую премию мира Норвегия «давно продалась»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paramonov Alexander

Создатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, резко высказался о Норвегии, комментируя заявление главы Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о Нобелевской премии мира.

«Норвегия давно продалась», — написал Дотком в соцсетях, откликаясь на пост Дмитриева.

Вчера, 3 ноября, Дмитриев высказался о политизированности Нобелевской премии мира. Его слова вызвали активное обсуждение в сети, а Ким Дотком, известный своими антисистемными взглядами, присоединился к критикам, заявив, что Норвегия, где присуждают премию, якобы утратила независимость.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал оппозиционного политика и лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо как «ведьму». Эти слова прозвучали во время выступления Мадуро на одном из публичных мероприятий в Каракасе. Причины для столь резкого высказывания в адрес Мачадо не уточнили.

Милена Скрипальщикова
