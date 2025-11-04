Россиянам с марта 2026 года дадут на пять дней больше для оплаты коммуналки

С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг в России будет перенесён с 10 на 15 число каждого месяца. Соответствующие изменения утверждены Госдумой в рамках законодательной инициативы, сообщил зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Мы знаем, что многим россиянам зарплаты приходят не 1, 5 или 10 числа. Большое количество граждан получает деньги 12 числа, порой и 15-го», — пояснил депутат ТАСС.

Нововведение призвано синхронизировать график платежей за ЖКУ с реальными сроками получения доходов населением. По мнению законодателей, это снизит количество просрочек и связанных с ними финансовых санкций, а также повысит комфортность обслуживания граждан в жилищной сфере.

