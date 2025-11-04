Россия и США
Регион
4 ноября, 13:23

Еврокомиссия понизила статус Грузии в переговорах о вступлении в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Еврокомиссия изменила статус Грузии в процессе евроинтеграции, определив её лишь как номинального кандидата на вступление в сообщество. Основанием для такого решения, по словам представителей ЕК, стал наблюдаемый откат страны от демократических принципов.

В новом отчёте, представленном во вторник, ведомство пояснило, что данная мера стала следствием вывода Европейского совета, сделанного в декабре 2024 года, о фактической приостановке переговорного процесса с Грузией. В Еврокомиссии подчеркнули, что текущая политическая динамика в республике вызывает серьёзную озабоченность и не соответствует курсу на сближение с ЕС.

В Грузии потребовали от Евросоюза извинений за попытку госпереворота

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Европейского союза. Он обвинил некоторых зарубежных деятелей в прямой поддержке попытки свержения конституционного строя. Кобахидзе также квалифицировал акции протеста у президентского дворца как уголовное преступление, пообещав привлечь виновных к ответственности.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Грузия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
