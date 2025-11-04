Муфтий Москвы пожелал россиянам мира и благополучия в День народного единства

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов поздравил россиян с Днём народного единства, подчеркнув историческую роль межнационального и межрелигиозного согласия в судьбе страны. Текст поздравления муфтия Москвы был опубликован в телеграм-канале ДСМР.

В своём обращении Крганов напомнил, что четыре века назад люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий объединились для освобождения Москвы от польских интервентов. Муфтий отметил, что именно народное единство позволяет преодолевать самые сложные исторические испытания.

«Пусть этот светлый и значимый день наполнит ваши сердца гордостью за наше государство и нашу Родину, вдохновением на новые достижения и укреплением дружбы и сотрудничества. Желаю всем здоровья, счастья, мира и благополучия! И да хранит Всевышний всех вас в добром здравии и воздаст за благие деяния», — заключил глава ДСМР.

День народного единства отмечается в России с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву.

По случаю Дня народного единства мэр Москвы Сергей Собянин также направил обращение к жителям столицы. В своём послании градоначальник акцентировал внимание на исторической связи поколений и значении этого праздника для нынешней России.