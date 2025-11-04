Россия и США
4 ноября, 13:10

Безумец застрелил свою беременную девушку после отказа делать аборт

Убитая девушка. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kaylin Fiengo

Во Флориде признан виновным в убийстве своей беременной несовершеннолетней девушки Донован Фейсон. По данным издания New York Post, трагедия произошла после того, как девушка отказалась делать аборт.

«Он сказал, что сделает это, и сделал», — пояснил помощник прокурора Доминик Лео.

Тело 18-летней Кейлин Фиенго с огнестрельным ранением обнаружили в её автомобиле в ноябре 2022 года. Рядом лежал снимок с УЗИ, подтверждавший её беременность. Девушка отправила Фейсону результаты тестов на беременность, на что он ответил сообщением: «Аборт!!!».

Следствие установило, что Фейсон «вышел из себя» и чувствовал давление из-за ревности другой женщины, с которой жил. В одном из сообщений другу он написал: «Клянусь могилой брата, я её уберу». После этого мужчина заманил Фиенго в парк и убил её. На момент преступления девушка находилась примерно на третьем месяце беременности. Суд присяжных большинством голосов приговорил Фейсона к смертной казни. Окончательный приговор мужчине вынесут 5 декабря.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина убил свою беременную бывшую жену. Трагедия произошла вечером 15 августа. Несмотря на развод, супруги продолжали жить вместе в квартире на проспекте Красного Знамени. В ходе внезапной ссоры мужчина дважды ударил женщину по голове, в результате чего она скончалась. Мужчину арестовали на два месяца.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
