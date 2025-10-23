Осуждённый на 19 лет за убийство бизнесмена задержан за новое преступление

Александр Зотов, ранее осуждённый на 19 лет строгого режима за жестокое убийство семьи бизнесмена Дмитрия Зейналова, вновь оказался в наручниках. Сотрудники уголовного розыска обнаружили его в ставропольском селе Донская Балка и доставили в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.

В материалах уголовного дела сообщается, что в августе 2005 года во Всеволожском районе Ленинградской области было обнаружено тело 38-летнего Дмитрия Зейналова, его беременной супруги, 11-летнего сына и 15-летней дочери. Указывается, что девочка была убита первой — она погибла в бане от удара топором, а в доме киллер застрелил всех остальных членов семьи. Также отмечается, что на теле мальчика, кроме пулевых ранений, были обнаружены рубленые раны.

В 2021 году суд вынес обвинительный приговор непосредственному исполнителю Александру Зотову (19 лет колонии) и организатору преступления — бизнес-партнёру Зейналова Александру Тютину (23 года колонии). Осуждённые были направлены в исправительные учреждения строгого режима, но впоследствии приняли участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер» и вернулись живыми.

После возвращения Тютин вновь оказался в поле зрения правоохранителей, и в 2023 году его задержали за попытку заказать убийство нового знакомого своей супруги. Теперь очередь дошла до Зотова — ему инкриминируют убийство, совершённое в мае 2005 года. Следствие установило, что во дворе дома Зотов девять раз ударил ножом некоего Ковалькова, у которого при себе были 3 тысячи долларов, и что потерпевший от полученных ранений скончался в Мариинской больнице.

Спустя два десятилетия уголовное дело было переквалифицировано на убийство из корыстных побуждений, что позволило оперативникам выйти на след Зотова. В ближайшее время суд изберёт для него меру пресечения.

Ранее сообщалось, что бывший глава Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, получивший от прессы прозвище «политеховский маньяк», признан виновным в убийстве и изнасиловании 11 женщин. Барнаульский суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Преступления, совершённые Манишиным в период с конца 1980-х до начала 2000-х годов, были раскрыты только в 2023 году. Занимая должности ветеринара, директора совхоза и, наконец, главы района, Манишин злоупотреблял доверием местных жителей и использовал своё служебное положение для сокрытия своих преступлений.