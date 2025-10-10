После 25 лет тюрьмы на свободу вышел «ижевский Раскольников», убивший 5 человек

В Ижевске серийный преступник Юрий Артамонов, известный в 1990-х годах как «ижевский Раскольников» вышел на свободу. Как сообщает SHOT, отбывший 25 лет заключения маньяк стал бездомным и теперь ведёт маргинальный образ жизни.

Юрий Артамонов. Фото © SHOT

«Артамонов освободился уже после второго срока. Всего он отсидел 25 лет и один месяц. После выхода из колонии бывший зэк не смог устроиться на работу и теперь скитается по Ижевску, его видели спящим на улице», — говорится в публикации.

Преступная «карьера» Артамонова началась в 1990-е годы, когда он совершил серию жестоких убийств с использованием топора. В ходе следствия была доказана его причастность к пяти убийствам, четырём покушениям, а также многочисленным кражам и разбойным нападениям. Первоначально суд приговорил его к смертной казни, которая впоследствии была заменена на 25 лет лишения свободы.

После условно-досрочного освобождения в 2017 году Артамонов продолжил преступную деятельность, совершив кражу велосипеда и денежных средств, а также проникновение в чужую квартиру, за что вновь был осуждён на 3,1 года лишения свободы. Несмотря на бродяжнический образ жизни, освобождённый преступник продолжает соблюдать требования надзора, регулярно отмечаясь в органах внутренних дел.

