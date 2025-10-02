Убийца пермского милиционера-героя Дмитрия Власова вышел на свободу

В Пермском крае вышел на свободу Андрей Попов, отсидевший срок за убийство местного сотрудника милиции Дмитрия Власова. Осуждённый был приговорён к смертной казни, но меру пресечения изменили на 15 лет колонии из-за коллизии в законах. Об этом пишет Properm.ru.

«Попов, уроженец Читинской области, был осуждён за особо жестокое убийство пермского милиционера Дмитрия Власова, совершённое в 1995 году. В августе 2025 года он покинул стены исправительной колонии», — сказано в статье.

До сих пор юристы не до конца понимают, почему Попов не получил хотя бы пожизненный срок, ведь речь шла об убийстве правоохранителя. Преступник отсидел в «Белом лебеде» 13 лет из 15, на свободу он вышел в августе 2025 года в возрасте 57 лет. Как говорится в материалах дела, Попов сотрудничал со следствием в 1996 году, поэтому ему не дали пожизненного.

21-летний милиционер Власов занимался разоблачением банды, в которой состоял Попов. 23 апреля 1995 года патруль обнаружил подозреваемого во время ночного рейда. Власов бросился в погоню, но в одном из дворов многоэтажек преступник в упор расстрелял сотрудника милиции. Следствие разыскивало Попова за четыре убийства, а также разбой. Сейчас в Перми одна из улиц названа в честь доблестного милиционера, также на проспекте Декабристов установлена мемориальная доска в его честь.

Ранее сотрудник полиции трагически погиб в Махачкале в ходе преследования водителя, скрывшегося от инспекторов. По предварительным данным, пуля срикошетила от колёс автомобиля преступника и попала в полицейского.