Задержанный признался в убийстве главы общины Паракар Григоряна
Володя Григорян. Обложка © Администрация общины Паракар Армавирской области Армении
Задержанный признался в убийстве главы оппозиционной фракции посёлка Паракар Володи Григоряна. В ходе расследования было найдено огнестрельное оружие, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
Инцидент произошёл в ночь на вторник в селе Мердзаван. Григорян, победивший на выборах представителя правящей партии «Гражданский договор», был застрелен вместе с другом-полицейским. Ещё один человек получил ранения. Следствие рассматривает версию связи убийства с предыдущим преступлением в этом же селе.
«Гражданин признался, что именно он открыл огонь по трём людям в Мердзаване», — уточнил Саркисян в соцсетях.
Ранее полиция Армении задержала человека, подозреваемого в причастности к убийству главы общины Паракар Володи Григоряна. Данное преступление перекликается с февральским инцидентом в той же общине, который привел к гибели местного жителя в результате массовой драки в Паракаре. В рамках следственных действий брат погибшего был отправлен под домашний арест. Напомним, глава местной общины Володя Григорян, который также являлся членом оппозиционной партии «Апрелу Еркир», был убит возле собственного дома в селе Паракар (Араратская область).
