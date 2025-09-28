Задержанный признался в убийстве главы общины Паракар Григоряна

Задержанный признался в убийстве главы оппозиционной фракции посёлка Паракар Володи Григоряна. В ходе расследования было найдено огнестрельное оружие, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

Инцидент произошёл в ночь на вторник в селе Мердзаван. Григорян, победивший на выборах представителя правящей партии «Гражданский договор», был застрелен вместе с другом-полицейским. Ещё один человек получил ранения. Следствие рассматривает версию связи убийства с предыдущим преступлением в этом же селе.

«Гражданин признался, что именно он открыл огонь по трём людям в Мердзаване», — уточнил Саркисян в соцсетях.