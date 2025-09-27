Лидер Рабочей партии Великобритании и его жена задержаны в Лондоне после визита в Москву

Британского политика Джорджа Гэллоуэя и его жену задержали в Лондоне по обвинению в терроризме после поездки в Москву. Об этом сообщает LBC.

Лидера Рабочей партии Великобритании и его супругу Путри Пертиви задержала в аэропорту антитеррористическая полиция. Сотрудники провели допрос и обыск, но спустя несколько часов отпустили пару, не предъявив обвинений.

Позднее партия распространила заявление, в котором охарактеризовала инцидент как «политически мотивированный». По словам членов партии, у них нет никаких сведений ни о благополучии Гэллоуэя и Пертиви, ни о соблюдении их прав.

