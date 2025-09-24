Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 сентября, 07:33

Армянского оппозиционера и его друга-полицейского убили прямо у дома, киллер скрылся

В Армении прямо у своего дома убит оппозиционный глава общины Паракар Григорян

Володя Григорян. Обложка © Администрация общины Паракар Армавирской области Армении

В Армении был убит возле своего дома глава общины Паракар, находящейся под Ереваном, Володя Григорян. Он состоял в оппозиционной партии «Апрелу Еркир». Об этом сообщила пресс-служба МВД республики. Преступник успел скрыться, ведутся поиски.

Помимо Григоряна застрелен также его друг – сотрудник уголовной полиции Араратского управления МВД Карен Абраамян, ещё один человек получил ранение.

Премьер-министр страны Никол Пашинян уже осудил в соцсети произошедшее. Он выразил надежду, что правоохранители смогут в короткие сроки установить круг подозреваемых. Григорян возглавил укрупнённую общину Паракар в марте 2025 года, обойдя по голосам кандидата от партии Пашиняна. К слову, во главе партии «Апрелу Еркир» стоит бывший государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян, которого судят в Баку за военные преступления.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник Росреестра Борис Авакян, который умер в консульстве Армении после побега из Кронштадтского суда Петербурга, был найден без сознания в уборной. Спасти его врачи не смогли. Авакян проходил по делу о неуплате таможенных платежей.

Татьяна Миссуми
