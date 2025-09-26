Подозреваемого в убийстве оппозиционера Григоряна задержали в Армении

Полиция Армении задержала человека, подозреваемого в причастности к убийству главы общины Паракар Валоди Григоряна. О ходе расследования местному порталу 24News рассказал заместитель начальника полиции республики Вардан Варданян.

«Совершённое преступление является результатом межличностных отношений, в нем нет ничего политического», — отметил он.

Замглавы ведомства добавил, что данное убийство связано с другим инцидентом, произошедшим в той же общине в феврале текущего года. В результате массовой драки, случившейся в Паракаре в феврале, погиб местный житель. В рамках расследования данного инцидента суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для брата погибшего Пайкара Григоряна.

Напомним, глава местной общины Володя Григорян, который также являлся членом оппозиционной партии «Апрелу Еркир», был убит возле собственного дома в селе Паракар (Араратская область). В результате погиб также друг Григоряна — сотрудник уголовного розыска Араратского управления полиции Карен Абраамян. По имеющейся информации, ещё один человек в ходе нападения получил ранения.