На Западе облепиху провозгласили новым суперфудом и «сибирским чудом»

Западные издания провозгласили облепиху новым суперфудом, отмечая её исключительные полезные свойства и называя «сибирским чудом». Как сообщает New York Post, эта ярко-оранжевая ягода содержит уникальный комплекс питательных веществ, способных предотвратить развитие серьёзных заболеваний.

Несмотря на скромные размеры, облепиха обладает мощным оздоровительным потенциалом. Согласно исследованиям, её состав включает омега-3 и омега-6 жирные кислоты, калий, железо, полифенолы и витамины A, C и E. Национальная медицинская библиотека США в 2021 году подтвердила многообещающие свойства этого продукта.

Особое внимание специалисты уделяют омолаживающему эффекту ягоды. Лабораторные исследования показали улучшение эластичности кожи и выработки коллагена, а также уменьшение проявлений угревой сыпи и псориаза. Сердечно-сосудистая система также выигрывает от регулярного употребления облепихи — её компоненты нормализуют артериальное давление и снижают риск инфарктов.

Перспективным направлением считается изучение противоопухолевых свойств облепихи. Некоторые исследования на животных демонстрируют эффективность против злокачественных образований, включая рак груди и печени. Кроме того, ягода помогает стабилизировать уровень сахара в крови и укрепляет иммунитет в период сезонных заболеваний. Экстракт облепихи уже активно используется в косметической промышленности, входя в состав шампуней, кремов и питательных средств.

