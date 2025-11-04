Российских ватерполистов допустили к участию на международных турнирах

Российские ватерполисты получат возможность выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе с января 2026 года. Соответствующие изменения в правила допуска опубликовала Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).

Согласно новым положениям, нейтральные спортсмены смогут участвовать не только в турнирах под эгидой World Aquatics и отборах на чемпионат мира и Олимпийские игры, но и во всех континентальных соревнованиях. Ранее такая возможность предоставлялась только пловцам, прыгунам в воду и представителям синхронного плавания из России и Белоруссии.

В текущем олимпийском цикле единственным российским пловцом, участвовавшим в соревнованиях под нейтральным флагом, стал Евгений Сомов. Ситуация изменилась после ноября 2024 года, когда World Aquatics смягчила критерии допуска, что позволило российским пловцам массово получать нейтральный статус.

Ранее сообщалось, что Россия планирует провести собственную Олимпиаду в 2026 году для спортсменов, не допущенных к участию в Играх в Италии. Это решение стало актуальным после того, как Международная федерация лыжного спорта и сноуборда исключила российских атлетов из числа участников Олимпиады-2026. Ожидается, что альтернативные соревнования состоятся примерно в те же сроки, что и основные Игры.