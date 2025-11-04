Сын депутата Чебоксар хочет через суд снять с себя ответственность за гибель подростков

Сын депутата Чебоксар Максим Борисов, обвиняемый в гибели двух подростков при взрыве после работы по покосу газона, подал иск против трудовой инспекции. Прокуратура до сих пор не подала иск о признании отношений трудовыми, а семью погибших о новом заседании суда не уведомили. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на мать одного из погибших.

«Если отношения признают трудовыми, он обязан будет нести ответственность за несчастный случай, даже если дети сами что-то сделали. А если будет признано, что трудовых отношений не было, статьи 143 и 216 УК РФ не могут применяться», — отметил юрист Иван Никифоров.

Борисов требует отменить предписание, по которому его обязали оформить трудовые отношения с несовершеннолетними, помогавшими ему летом. Он обратился в Московский районный суд Чебоксар с требованием признать документ, выданный Государственной инспекцией труда, незаконным.

В августе 2025 года ведомство установило, что Борисов фактически использовал наёмный труд подростков с фиксированным процессом работы и оплатой, и обязало его оформить трудовые договоры, провести спецоценку условий труда и внедрить систему охраны труда. Сам Борисов утверждает, что никакого трудового договора не было, а подростки выполняли разовые поручения без контроля и графика, ссылаясь на нормы Гражданского и Трудового кодексов.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Татьяна Яковлева выразила мнение, что обвиняемый Максим Борисов может избежать серьёзного наказания. По её словам, следствие намерено смягчить обвинение и переквалифицировать действия Борисова на менее тяжкую статью 143 УК РФ о нарушении требований охраны труда, что позволит ему получить условный срок. Кроме того, на счета Борисова до сих пор не наложен арест, отметила Яковлева.