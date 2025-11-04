Сына депутата, из-за которого сгорели двое детей, хотят отмазать от тюрьмы

Дело о гибели двоих подростков в результате возгорания транспортного средства в Чебоксарах вновь вызывает общественный резонанс. Адвокат потерпевшей стороны Татьяна Яковлева уверена, что обвиняемый по этому трагическому инциденту Максим Борисов сможет уйти от серьёзного наказания. По её мнению, следствие намерено смягчить обвинение.

«Следствие принимает позицию защиты. Они намерены переквалифицировать деяние Борисова на менее тяжкую статью 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), чтобы он получил условный срок. Кроме того, на счета Борисова до сих пор не наложен арест» — цитирует Яковлеву «Постньюс».

Напомним, что пожар в прицепе, где сидели пятеро подростков, произошёл 8 августа. Вместе с детьми в прицепе лежали газонокосилки и канистры бензина — так ребят возили на работы покосу газона. Двое детей сгорели заживо, троих были госпитализировали с ожогами тела различной степени тяжести. Установить из-за чего конкретно началось возгорание так и не удалось. Виновником произошедшего признали сына депутата Максима Борисова, с которым был заключён контракт.

Сейчас дело рассматривается в рамках обвинения в грубом несоблюдении норм безопасности при выполнении работ, что предусматривает максимальное наказание вплоть до семи лет тюрьмы. Дело могут переквалифицировать, однако у следствия есть показания свидетеля, который предупреждал об опасности подобных перевозок.

