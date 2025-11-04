Дом культуры в Забайкалье загорелся из-за голубиного помёта

Пожар в доме культуры произошёл в селе Староцурухайтуй Приаргунского округа Забайкальского края. Причиной оказалось возгорание голубиного помёта на крыше здания. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло поздно вечером в воскресенье. Открытое горение ликвидировали к полуночи, а полностью потушили пожар к двум часам ночи. В тушении были задействованы шесть единиц техники и 31 пожарный и спасатель, включая добровольную дружину.

Пожарные инспекторы, завершив осмотр места происшествия, назвали вероятную причину возгорания. Согласно их выводам, причиной стало возгорание голубиного помёта, скопившегося у горячей дымоходной трубы котла. Высохшие отходы воспламенились от нагрева и распространились на деревянную кровлю. Огонь повредил около 600 квадратных метров площади.

«Сотрудники государственного пожарного надзора, проведя обследование, установили предварительную причину возникновения пожара: голубиный помёт скопился возле раскалённой дымоходной трубы котла», — говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве также напомнили о правилах пожарной безопасности, призвав содержать территорию вокруг дымохода в чистоте, следить за состоянием печи и дымохода, а также соблюдать безопасное расстояние до горючих материалов.

