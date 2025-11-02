Россия и США
2 ноября, 11:48

Женщина вместе с двумя детьми погибла на пожаре в частном доме в Ленобласти

Обложка © Telegram/ Прокуратура Ленинградской области

В результате пожара сгорел частный дом в одном из населённых пунктов Лужского района Ленобласти. Под обломками разрушенного строения были обнаружены тела троих погибших: женщины и двух её малолетних детей — пятилетнего мальчика и 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Причина возгорания пока точно неизвестна, однако предварительная версия следствия гласит, что оно могло произойти либо вследствие неисправности электропроводки, либо из-за несоблюдения мер предосторожности при эксплуатации печного отопления. Уголовное дело возбуждено сотрудниками Следственного комитета по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее Life.ru сообщал, что в результате пожара в частном жилом доме, расположенном в деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области, погибли три человека — двое детей и один взрослый. В рамках расследования назначаются судебно-медицинские и пожаротехнические экспертизы, проводятся допросы очевидцев трагедии.

    avatar