2 ноября, 09:44

Двое детей и мужчина сгорели заживо при пожаре в частном доме в Ленобласти

Обложка © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

В результате пожара в частном жилом доме, расположенном в деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области, погибли три человека — двое детей и один взрослый. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

После ликвидации возгорания в частном доме были найдены тела. Фото © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Трагическое происшествие случилось 2 ноября. После полной ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела 40-летнего мужчины и двух детей в возрасте 13 и 9 лет со следами термического воздействия.

Прокуратура Ломоносовского района организовала комплексную проверку по факту пожара. В сообщении надзорного ведомства подчёркивается, что ход процессуальной проверки находится на особом контроле, а по её результатам будут приняты соответствующие меры.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы и следователи. В рамках расследования назначаются судебно-медицинские и пожаротехнические экспертизы, проводятся допросы очевидцев трагедии. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ленобласти.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре загорелась школа. Из здания были успешно выведены 700 человек, среди которых 660 детей. Огонь распространился на площади примерно в два квадратных метра.

