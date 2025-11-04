В МВД назвали россиянам три простых правила, помогающие уберечься от мошенников

МВД России дало гражданам страны важные рекомендации, как избежать уловок современных телефонных мошенников. Специалисты подчеркнули необходимость выработки трёх ключевых привычек, которые помогут защитить личные финансы и конфиденциальные данные. Об этом пишет телеграм-канал УБК МВД России.

Первой рекомендацией стало игнорирование спешки. Получив сообщение с призывом действовать немедленно, лучше остановиться и проанализировать ситуацию спокойно. Достаточно даже небольшой паузы в десять секунд, чтобы включить здравый смысл и предотвратить возможные проблемы.

Второе важное правило связано с использованием проверенных каналов коммуникации. МВД призывает россиян заранее договориться о надёжном методе проверки подлинности запросов, будь то личный телефонный разговор или другое удобное средство связи. Остальные способы контакта должны восприниматься с осторожностью.

Наконец, третьим советом стала внимательность к признакам опасности. Необходимо запомнить три главных признака возможной атаки злоумышленников: стремление заставить жертву поторопиться, воздействие на эмоции и использование личной информации. Присутствие двух из этих признаков практически однозначно свидетельствует о попытке мошенничества.

Ранее МВД дало ценные советы по распознаванию ложных объявлений. Три главных признака мошеннических объявлений: завышенные обещания, отсутствие конкретики и общение только в мессенджерах. В ведомстве также предупредили, что мошенники часто требуют предоплату — например, за бронирование или страховку.