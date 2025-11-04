Литва ищет способ вернуть застрявшие в Белоруссии фуры без открытия границы

Власти Литвы продолжают работу по организации возвращения примерно пяти тысяч грузовых автомобилей, застрявших на территории Белоруссии. Как сообщила премьер-министр республики Инга Ругинене, этот процесс будет осуществляться без возобновления работы пропускных пунктов на границе между двумя государствами.

«Ищем решение. МВД проведёт совещание по вопросу возвращения грузовых машин. Но граница открыта не будет», — заявила политик.

В то же время представители литовской ассоциации автомобильных перевозчиков сообщили, что в настоящее время организован поэтапный пропуск застрявших фур через границу. По их расчётам, при существующих темпах полное возвращение всего транспорта в страну займёт около пятидесяти суток.

Напомним, что решение о закрытии границы с Белоруссией было озвучено премьер-министром Литвы днём ранее. Как пояснила Ругинене, эта мера принята в целях обеспечения безопасности граждан страны. Ограничительные меры будут действовать до 1 декабря этого года.