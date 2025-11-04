Путин наградил разработчиков ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон»

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды специалистам, участвовавшим в создании крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Глава государства отметил, что разработка этих технологий имеет историческое значение для нашего народа на весь XXI век. Он также заявил, что по дальности полёта «Буревестник» превзошёл все известные в мире ракетные системы.

Путин на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона». Видео © Life.ru

«Заслуженных государственных наград удостоены разработчики стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», — обратился глава государства к награждаемым.

Ранее сообщалось, что Путин вручил награды и президентские премии «За вклад в укрепление единства российской нации» и государственных наград. Мероприятие состоялось в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца Московского Кремля. Пастора Гончарова президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.