Путин: Создание «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение

Создание крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» имеет стратегическое значение для России в текущем столетии. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе торжественной церемонии награждения разработчиков новейших видов вооружений, проходившей в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что достигнутый результат обладает беспрецедентной важностью для обеспечения национальной безопасности и поддержания стратегического баланса на десятилетия вперёд.

«Результат, которого вы (разработчики «Буревестника» и «Посейдона». — Прим. Life.ru) добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперёд, можно смело сказать, на весь ХХI век», — высказался российский лидер.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не имеют средств для противодействия новейшей российской ракете «Буревестник». По его словам, для защиты потребовалось бы создать совершенно новую систему ПРО с круговым покрытием, однако ни концепции, ни ресурсов для этого у Штатов нет. Маневренность «Буревестника» и скрытный подводный запуск новейшего аппарата «Посейдон» сводят на нет эффективность американской системы ПРО «Золотой купол»,