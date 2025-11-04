Путин заявил о старте разработки крылатых ракет с ядерными двигателями

Президент России Владимир Путин анонсировал работу над перспективными крылатыми ракетами, оснащёнными ядерными двигателями. По его словам, эти разработки в дальнейшем позволят создать гиперзвуковое оружие. Заявление было сделано во время награждения специалистов, работавших над проектами «Буревестник» и «Посейдон».

Глава государства выделил выдающиеся характеристики сверхмалых ядерных реакторов «Буревестник». Их активация занимает всего несколько секунд, тогда как для обычных реакторов этот процесс может затянуться на часы или даже сутки.

«На основе подобных энергетических установок уже создаётся новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин вручил государственные награды специалистам, участвовавшим в создании крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Президент отметил, что разработка этих технологий имеет историческое значение для нашего народа на весь XXI век.