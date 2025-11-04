Путин озвучил сроки постановки на боевое дежурство комплексов с ракетами «Сармат»

Президент России Владимир Путин объявил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» будет принята на боевое дежурство в ВС РФ в следующем году. Это заявление прозвучало на торжественной церемонии в Кремле, где награждали разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

«В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжёлой межконтинентальной ракетой «Сармат», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин вручил государственные награды специалистам, участвовавшим в создании крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Президент отметил, что разработка этих технологий имеет историческое значение для нашего народа на весь XXI век.