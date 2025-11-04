Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 18:51

Путин озвучил сроки постановки на боевое дежурство комплексов с ракетами «Сармат»

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин объявил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» будет принята на боевое дежурство в ВС РФ в следующем году. Это заявление прозвучало на торжественной церемонии в Кремле, где награждали разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

«В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжёлой межконтинентальной ракетой «Сармат», — сказал глава государства.

Разрушительная сила: Стало известно, почему Запад дрожит перед российской ракетой «Сармат»
Разрушительная сила: Стало известно, почему Запад дрожит перед российской ракетой «Сармат»

Ранее сообщалось, что Путин вручил государственные награды специалистам, участвовавшим в создании крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Президент отметил, что разработка этих технологий имеет историческое значение для нашего народа на весь XXI век.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Сармат (ракетный комплекс)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar