Разрушительная сила: Стало известно, почему Запад дрожит перед российской ракетой «Сармат»

Передовая российская ракета «Сармат» вызывает обеспокоенность у США и стран Европейского союза (ЕС). Длина этой ракеты составляет около 30 метров, что сопоставимо с высотой 14-этажного дома. Помимо значительных размеров, «Сармат» характеризуется колоссальной разрушительной силой: суммарная мощность боеголовок может достигать 7,5 мегатонны. В зависимости от конфигурации, ракета может нести до десяти боевых блоков. РИА «ФедералПресс» узнало, почему Запад так страшится «Сармата».

«Сармат» может оснащаться 10-15 боевыми блоками, в зависимости от их типа. Эта межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) разработана для применения с гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард».

Предварительные оценки показывают, что зона поражения «Сармата» с ядерными боеголовками, размещёнными в десяти разделяющихся головных частях индивидуального наведения, составляет приблизительно 650 000 квадратных километров, что превосходит территорию Франции. Каждый боевой блок может быть оснащён ядерным зарядом мощностью до 750 килотонн (для сравнения, мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, была менее 18 килотонн).