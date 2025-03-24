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24 марта, 12:28

«Лучшая ракета в мире»: На Западе признали превосходство ядерных сил России

The National Interest назвал российскую ракету «Сармат» лучшей в мире

Россия обладает наибольшим и самым современным ядерным арсеналом в мире. Об этом пишет The National Interest.

«Если спросить у Google: «Какая самая лучшая ракета в мире?», искусственный интеллект Gemini немедленно выдаст ответ: «РС-28 «Сармат». И это не причуды поисковой системы», — говорится в публикации.

По словам авторов материала, ведущие мировые эксперты признают первенство России в создании ядерных вооружений. С помощью мощных ядерных сил РФ стремится поддерживать стратегический паритет с США и сдерживать возможных агрессоров.

РС-28 «Сармат»— российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, которая предназначена для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода». Дальность полёта ракеты составляет 18 тысяч квадратных метров, благодаря чему она может поражать цели практически в любой точке Земли. Одна ракета может нести до десяти боевых блоков общей мощностью 7,5 мегатонны. «Сармат» также может быть оснащён гиперзвуковым блоком «Авангард».

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Президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию в прошлом году, заявил, что первая партия ракет «Сармат» поступила на вооружение Российской армии. Также, по словам главы государства, на боевые дежурства встали гиперзвуковые блоки «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет».

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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