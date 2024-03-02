В Британии испугались российского оружия, способного "устроить конец света"

Российский ракетный комплекс "Сармат" может поражать несколько целей одновременно. На это обратило внимание британское издание Express.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в 2022 году. Видео © Минобороны РФ

"Имея ошеломляющие 116 футов (35 метров) в длину, "Сатана-II" (по классификации НАТО. — Прим. Life.ru) весит 220 тонн и представляет собой несколько установок с независимым наведением. Это позволяет поразить несколько целей одновременно", — говорится в материале.

Согласно сведениям американского Центра стратегических и международных исследований, ракета "Сармат" способна преодолевать дистанцию от 6,3 до 11,1 тысячи миль (от 10 до 18 тысяч километров), то есть покрывать расстояние, равное длине европейской территории и большей части США. В заключение британские журналисты назвали российскую разработку "непохожей ни на одну другую" ракету в мире. В статье также говорится, что "Сармат" "может устроить конец света".