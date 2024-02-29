Путин заявил, что ракеты "Сармат" поступили на вооружение ВС России

Первая партия серийных тяжёлых баллистических ракет "Сармат" поступила на вооружение Российской армии, скоро их покажут на боевом дежурстве в районах дислокации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

"В войска поставлены и первые серийные тяжёлые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", — сказал президент.