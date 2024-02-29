Путин заявил, что ракеты "Сармат" поступили на вооружение ВС России
Первая партия серийных тяжёлых баллистических ракет "Сармат" поступила на вооружение Российской армии, скоро их покажут на боевом дежурстве в районах дислокации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
"В войска поставлены и первые серийные тяжёлые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", — сказал президент.
Ранее Владимир Путин сообщил о том, что отечественные гиперзвуковые блоки "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет" поступили на боевое дежурство в Российскую армию. Кроме того, глава государства отметил, что вскоре будут завершены испытания крылатой ракеты неограниченного радиуса действия "Буревестник" и подводного беспилотника "Посейдон".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ