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29 февраля, 10:29

Путин заявил, что ракеты "Сармат" поступили на вооружение ВС России

Первая партия серийных тяжёлых баллистических ракет "Сармат" поступила на вооружение Российской армии, скоро их покажут на боевом дежурстве в районах дислокации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

"В войска поставлены и первые серийные тяжёлые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", сказал президент.

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Ранее Владимир Путин сообщил о том, что отечественные гиперзвуковые блоки "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет" поступили на боевое дежурство в Российскую армию. Кроме того, глава государства отметил, что вскоре будут завершены испытания крылатой ракеты неограниченного радиуса действия "Буревестник" и подводного беспилотника "Посейдон".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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