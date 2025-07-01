В США поведали о «всевидящем монстре» российской Армии

Российская радиолокационная станция «Дон-2Н» (в классификации НАТО — Pill Box, «Аптечка»), расположенная в подмосковном Софрино, является ключевым элементом системы ПРО А-135, которая охраняет Москву и Центральную Россию от баллистических угроз. Как отмечает The National Interest, создание этого комплекса стало настоящим инженерным прорывом, потребовавшим применения передовых технологий, высокоточного производства и современного ПО.

Это сердце и «глаза» стратегической системы противоракетной обороны А-135, прикрывающей столичный регион от возможных атак баллистическими ракетами. Её задача — выявление, сопровождение и наведение перехватчиков на ядерные боеголовки, направленные на Москву и центральную часть России.

Создание станции стало крупнейшим научно-техническим проектом в сфере ПВО-ПРО времён позднего СССР. Его реализация началась в 1978 году, после заключения Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) между СССР и США. В рамках соглашения каждая страна могла оборудовать лишь один район защитными системами. США выбрали зону с наибольшей концентрацией шахт с МБР — штат Северная Дакота, а Советский Союз сосредоточил ресурсы на обороне Москвы, политического и военного центра страны.

«Дон-2Н» был задуман как всепогодный, непрерывно функционирующий радар дальнего действия, способный не только обнаруживать боеголовки на высотах до 40 000 км, но и вычислять их траектории в реальном времени. Архитектурно он представляет собой усечённую четырёхгранную пирамиду, высотой около 35 метров и шириной основания более 100 метров. На каждой грани расположены антенны фазированной решётки, обеспечивающие круговой обзор без механического вращения. Это позволяет радару отслеживать сотни целей одновременно и оперативно реагировать на угрозы.

Мозгом станции стал специально разработанный суперкомпьютер «Эльбрус-2», размещённый в одном из этажей здания. Он способен обрабатывать огромные объёмы данных в режиме реального времени, даже при отсутствии связи с внешними командными пунктами. Это обеспечивает системе высокий уровень автономности и устойчивость к потенциальному ядерному удару.

С 1995 года «Дон-2Н» находится на боевом дежурстве, оставаясь одним из самых передовых элементов глобальной архитектуры противоракетной обороны России.