Трамп: Талоны на еду будут выдавать после прекращения шатдауна правительства

Выдача талонов по программе продовольственной помощи (SNAP) в Соединённых Штатах будет возобновлена только после прекращения шатдауна правительства. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп у себя на странице в соцсети Truth Social.

Ранее более двадцати штатов уже обратились в суд с исками к федеральным властям из-за угрозы прекращения продовольственной помощи. Социальной программой, обеспечивающей продуктовую поддержку, в настоящее время пользуются около 42 миллионов американцев, что составляет примерно каждого восьмого жителя страны.

«Продовольственные талоны SNAP будут предоставляться только после того, как радикальные левые демократы откроют правительство, что они могут легко сделать, и не раньше!» — написал республиканец.

Ранее губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мёрфи сообщил о мобилизации бойцов Национальной гвардии для обеспечения продовольственной безопасности населения. Это решение связано с приостановкой федерального финансирования продовольственной программы SNAP на фоне шатдауна правительства. Подчёркивается, что свыше 800 тысяч жителей штата зависят от государственной программы продовольственной помощи, которая позволяет им удовлетворять основные потребности в питании.