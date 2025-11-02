«Это больше, чем кризис»: В США из-за шатдауна возник дефицит продуктов в пунктах раздачи

Проблемы с обеспечением продуктами питания становятся всё острее в США на фоне приостановки федерального финансирования в результате правительственного шатдауна. Волонтёры рассказывают, что многие американцы стоят в длинных очередях возле пунктов раздачи пищи задолго до открытия, стремясь заполучить хотя бы минимальное количество фруктов, овощей, хлеба, молочных изделий и консервированных товаров. Число тех, кому необходима такая поддержка, растёт ежедневно. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

«Это больше, чем кризис. Прямо сейчас вы можете видеть отчаяние, вы можете чувствовать разочарование, которое переживают люди», — выразил своё мнение священник Джон Удо-Окон.

Причина нехватки кроется в остановке выплаты государственных субсидий в рамках программы SNAP, призванной поддерживать миллионы семей, обеспечивая их продуктовыми талонами. Программа охватывает порядка 42 миллионов человек по всей стране, теперь многим приходится искать альтернативные способы удовлетворения базовых потребностей.

Очередной шатдаун произошёл в США впервые за семь лет из-за того, что Конгресс не смог вовремя принять бюджет на новый финансовый год. С 1 октября 2025 года правительство частично приостановило свою работу. В Белом доме готовы сократить финансирование части проектов.