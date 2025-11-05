Демократ Зохран Мамдани лидирует на выборах мэра Нью-Йорка

На выборах на пост мэра Нью-Йорка лидирует 34-летний кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани. Согласно прогнозу портала Decision Desk, он одержит победу, став самым молодым градоначальником.

По информации телеканала MCNBC, по результатам обработки свыше трети протоколов с избирательных участков Мамдани набирает 51,5 процента. Второе место с 40 процентами занимает экс-губернатор Эндрю Куомо, представляющий демократическую партию. Республиканец Кертис Слива идёт третьим с 8 процентами голосов.

Отмечается, что явка на выборах мэра Нью-Йорка стала самой высокой с 1969 и достигла двух миллионов человек. Американский лидер Дональд Трамп в преддверии выборов призвал голосовать за Куомо, пригрозив ограничить выделение средств из федерального бюджета на нужны Нью-Йорка в случае победы Мамдани.

Сам Мамдани во время предвыборной кампании заявил, что в случае победы намерен заморозить рост цен на аренду жилья, сделать бесплатным проезд на автобусах, создать сеть бюджетных продуктовых магазинов и увеличить минимальную зарплату до 30 долларов в час к 2030 году. Одновременно он планирует увеличить налоги на богатство и ввести налог на имущество для частных университетов города.

Тем временем, президент США Дональд Трамп намерен добиваться отмены платы за въезд автомобилей в центральный деловой район Нью-Йорка. Хозяин Белого дома раскритиковал власти штата за введение дополнительного финансового бремени для жителей, подчеркнув, что люди вынуждены платить «целое состояние» за посещение Манхэттена.