Число погибших в результате крушения грузового самолёта в США выросло до 7

По официальным данным, приведённым губернатором штата Кентукки Энди Беширом, в результате крушения грузового самолёта компании UPS вблизи международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле погибло не менее семи человек.

«Число погибших достигло как минимум семи человек, этот показатель, скорее всего, вырастет», — написал он в соцсети X.

Грузовой самолет авиакомпании UPS, совершавший рейс из Луисвилла в Гонолулу, потерпел крушение около 17:20 по времени восточного побережья США (01:20 мск среды). Причиной авиакатастрофы могло стать возгорание двигателя при взлёте и последующая потеря мощности.

Аэропорт Луисвилла в штате Кентукки приостановил работу из-за происшествия с грузовым самолётом McDonnell Douglas MD-11. На месте работают аварийно-спасательные службы. Пассажирам рекомендуется следить за статусом рейсов через сайты и приложения авиакомпаний. Администрация аэропорта отметила, что дополнительные сведения будут опубликованы по мере поступления информации.