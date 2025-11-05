Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 03:38

Число погибших в результате крушения грузового самолёта в США выросло до 7

Обложка © X / posted_news

Обложка © X / posted_news

По официальным данным, приведённым губернатором штата Кентукки Энди Беширом, в результате крушения грузового самолёта компании UPS вблизи международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле погибло не менее семи человек.

«Число погибших достигло как минимум семи человек, этот показатель, скорее всего, вырастет», — написал он в соцсети X.

Грузовой самолет авиакомпании UPS, совершавший рейс из Луисвилла в Гонолулу, потерпел крушение около 17:20 по времени восточного побережья США (01:20 мск среды). Причиной авиакатастрофы могло стать возгорание двигателя при взлёте и последующая потеря мощности.

Ужасающие кадры крушения грузового самолёта в США — что известно к этому часу
Ужасающие кадры крушения грузового самолёта в США — что известно к этому часу

Аэропорт Луисвилла в штате Кентукки приостановил работу из-за происшествия с грузовым самолётом McDonnell Douglas MD-11. На месте работают аварийно-спасательные службы. Пассажирам рекомендуется следить за статусом рейсов через сайты и приложения авиакомпаний. Администрация аэропорта отметила, что дополнительные сведения будут опубликованы по мере поступления информации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar