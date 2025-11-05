Ужасающие кадры крушения грузового самолёта в США — что известно к этому часу

В американском Луисвилле произошло крушение грузового самолета. Воздушное судно столкнулось с несколькими зданиями и резервуарами с переработанным топливом в районе аэропорта имени Мухаммеда Али. На данный момент подтверждена гибель трёх человек.

Ужасающие кадры крушения грузового самолёта в США. Видео © X / posted_news / CClemente

Грузовой самолёт компании UPS потерпел крушение вскоре после вылета, выполняя рейс в Гонолулу. На борту находились три члена экипажа. Воздушное судно эксплуатировалось авиакомпанией на протяжении 34 лет.

Предварительная причина крушения — возгорание в левом двигателе самолёта. Ведётся расследование. Известно, что на борту самолёта находилось более 38 000 (143 845 литра) галлонов топлива.

В результате происшествия пострадали одиннадцать человек. Вероятно, это число увеличится. Все раненые получили множественные травмы и доставлены в местную больницу.

Крупное авиасудно McDonnell Douglas MD-11 с бортовым номером N259UP разбилось при заходе на посадку возле аэропорта Луисвилла. Отмечается, что он принадлежал компании UPS.