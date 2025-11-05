Стала известна возможная причина крушения грузового самолёта в Кентукки

По информации телеканала WLKY, крушение грузового самолёта UPS в штате Кентукки могло быть вызвано возгоранием двигателя при взлёте и последующей потерей мощности.

Пресс-служба логистической компании UPS подтвердила, что на борту разбившегося грузового самолёта находились три члена экипажа. Инцидент произошел возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки).

Ранее в Оклахоме самолёт OA-1K Skyraider II ВВС США с двумя людьми на борту потерпел крушение. На борту находились два члена экипажа: один гражданский подрядчик и один военнослужащий ВВС США. В момент крушения самолёт выполнял тренировочную миссию.