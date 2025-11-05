Россия и США
4 ноября, 23:27

В аэропорту Луисвилля разбился грузовой самолёт, есть погибшие

В Международном аэропорту имени Мухаммеда Али в Луисвилле потерпел крушение грузовой самолёт. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. Такой информацией делится местное отделение телекомпании ABC.

В аэропорту Луисвилля разбился грузовой самолёт. Видео © X / mitrajoon246071 / VoiceOfLevant / MeanLILMeoW

Уточняется, что крупное авиасудно McDonnell Douglas MD-11 с бортовым номером N259UP разбилось при заходе на посадку возле аэропорта Луисвилла. Отмечается, что он принадлежал компании UPS. В настоящее время информация о причинах крушения и числе жертв отсутствует.

Ранее на территории Андроповского округа Ставропольского края легкомоторный самолёт был вынужден совершить экстренную посадку. Согласно оперативной информации, пилот легкомоторного воздушного судна осуществил аварийную посадку в районе хутора Весёлый. На момент происшествия на борту воздушного судна находилось три человека, включая членов экипажа.

