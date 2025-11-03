Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на Ставрополье
Обложка © Шедеврум / Life.ru
На территории Андроповского округа Ставропольского края легкомоторный самолёт был вынужден совершить экстренную посадку. Об этом официально сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Согласно оперативной информации, пилот легкомоторного воздушного судна осуществил аварийную посадку в районе хутора Весёлый. На момент происшествия на борту воздушного судна находилось три человека, включая членов экипажа.
«Совершил аварийную посадку легкомоторный самолёт. На борту находилось три человека», — заявили в ведомстве.
Причины, побудившие пилота принять решение об экстренной посадке, в настоящее время остаются невыясненными. Специалисты приступят к расследованию обстоятельств произошедшего для установления всех деталей инцидента.
Как ранее сообщал Life.ru, в Ермаковском районе Красноярского края потерпел крушение самолёт Ан-2. Авиакатастрофа унесла жизни двух человек.
