3 октября, 13:49

При крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли оба пилота

Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Крушение Ан-2 в Красноярском крае унесло жизни обоих пилотов. Об этом сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«По имеющейся информации, находившиеся на борту два пилота погибли, воздушное судно разрушено», — говорится в публикации.

Напомним, самолёт Ан-2 разбился днём 3 октября в Ермаковском районе Красноярского края. По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно, принадлежащее ООО «Борус», следовало из села Верхнеусинское в Шушенское. Возбуждено уголовное дело.

