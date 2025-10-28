Россия и США
28 октября, 12:14

Без номеров и экипажа: На Камчатке обнаружили брошенный после жёсткой посадки вертолёт

Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Недалеко от посёлка Октябрьский на Камчатке обнаружили заваленный на бок вертолёт Robinson без опознавательных номеров, экипажа и пассажиров. Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, инцидент произошёл 25 октября примерно в 11 километрах от населённого пункта.

У вертолёта зафиксированы повреждения несущего винта и фюзеляжа, предварительная сумма ущерба превышает 1 млн рублей. По данному факту Камчатская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения норм безопасности полётов и поставила на контроль установление всех обстоятельств происшествия.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

Ранее Life.ru сообщал о крушении самолёта Ан-2 в Ермаковском районе Красноярского края. В результате той авиакатастрофы погибли два человека.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Мария Любицкая
